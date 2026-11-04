INDECI recomienda medidas de prevención ante lloviznas y riesgos por el fenómeno El Niño

Ante las lloviznas y los riesgos asociados al fenómeno El Niño, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó a la población adoptar medidas preventivas en sus hogares y comunidades para reducir posibles daños. La institución recordó la importancia de anticiparse a las emergencias y mantener condiciones de seguridad frente a las precipitaciones que podrían afectar distintas zonas del país.

Entre las principales recomendaciones figura proteger los techos de las viviendas que no cuentan con material noble, utilizando plásticos o calaminas para evitar filtraciones. Asimismo, aconsejó revisar y proteger las instalaciones eléctricas para prevenir cortocircuitos por la humedad. También pidió tener preparado el Plan Familiar de Emergencia y una mochila con agua, alimentos no perecibles, ropa de abrigo y un botiquín de primeros auxilios.

Otra de las medidas consiste en proteger los documentos personales, especialmente el Documento Nacional de Identidad (DNI), guardándolo en una funda plástica o en lugares elevados y secos para evitar su deterioro ante posibles inundaciones. Estas acciones forman parte de las recomendaciones de preparación dirigidas a las familias frente a situaciones de emergencia ocasionadas por las condiciones climáticas.

REDUCIR VELOCIDAD AL CONDUCIR

En cuanto al desplazamiento por la vía pública, INDECI exhortó a los conductores a reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y manejar con prudencia. A los peatones les recomendó caminar con precaución y mantenerse alejados de postes y cables eléctricos. Además, pidió no cruzar calles inundadas, ríos ni cauces activados por huaicos, y buscar zonas altas y seguras ante cualquier situación de peligro.