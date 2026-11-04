Ante el fenómeno El Niño: MIDAGRI y Municipalidad de Lima instalarán sala de crisis para monitoreo de emergencias

Con el objetivo de proteger a la población frente a los efectos del fenómeno El Niño (FEN), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y la Municipalidad Metropolitana de Lima acordaron instalar una sala de crisis que permitirá monitorear las lluvias, identificar zonas con riesgo de inundación y coordinar acciones de prevención y respuesta ante posibles emergencias.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión de trabajo en la que ambas instituciones evaluaron el uso de herramientas tecnológicas para simular escenarios de lluvias intensas y determinar qué sectores de la capital podrían verse afectados. Esta información permitirá tomar decisiones oportunas, desplegar maquinaria y equipos en puntos estratégicos y agilizar la atención a las familias en situación de riesgo.

La sala de crisis será instalada en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima y facilitará el intercambio de información para fortalecer la coordinación entre las autoridades responsables de atender las emergencias.

Durante el encuentro, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del FEN, advirtió que el país enfrenta un evento climático de características extraordinarias, con indicadores que, según señaló, superan los registrados durante los fenómenos de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998.

“Tenemos un sistema que permite simular las precipitaciones que podrían registrarse en la capital e identificar las zonas donde se producirían inundaciones. Esto nos ayudará a trabajar de manera preventiva y contar con maquinaria y equipos para atender a la población lo más rápido posible”, explicó el ministro.

TRABAJOS DE LIMPIEZA

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la comuna metropolitana dispone de maquinaria pesada para realizar trabajos de limpieza, descolmatación y ampliación de los cauces de los ríos, con el propósito de facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de desbordes.

Asimismo, anunció que coordinará con las empresas operadoras de telefonía para reforzar la difusión de alertas tempranas y recomendaciones preventivas, de modo que la población reciba información oportuna ante posibles situaciones de emergencia.

En la reunión también participaron especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y la Marina de Guerra del Perú.