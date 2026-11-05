Cierran bypass en Villa El Salvador: paso a desnivel de la avenida El Sol se inundó tras fuerte lluvia

La medida generó protesta y congestión vehicular. El bypass de la avenida El Sol, en el distrito de Villa El Salvador, fue cerrado temporalmente anoche debido a las inundaciones por las intensas lluvias de las últimas horas.

La acumulación de agua elevó su nivel, por lo que trabajadores de la comuna restringieron el tránsito vehicular para evitar situaciones de riesgo para los conductores; algunos de ellos se incomodaron por la medida.

CISTERNA ESTACIONADA

Pese a las restricciones, varios choferes intentaron atravesar el tramo anegado, exponiéndose al riesgo de quedar atrapados con sus automóviles debido a la gran cantidad de agua acumulada en el paso a desnivel.

En medio del bypass se observó una cisterna estacionada que no realizaba trabajos de extracción del agua acumulada, desconociéndose el motivo; la inacción sorprendió a transeúntes y conductores, informa Exitosa.