Villa El Salvador: colapso del sistema de alcantarillado por fuertes lluvias afecta a decenas de vecinos

Vecinos del Sector 1, Grupo 1, del distrito de Villa El Salvador, resultaron afectados tras el colapso del sistema de alcantarillado debido a la intensa llovizna caída en las últimas horas. Las aguas servidas ingresaron a sus viviendas.

Tras la denuncia de los moradores, una cisterna del municipio y otra del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) llegaron a la zona para poder drenar el agua empozada de calles e inmuebles, informa RPP.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Ante la inundación de sus casas, los vecinos se han visto en la obligación de pasar la noche en la calle, señalaron que perdieron todos sus enseres y algunos comerciantes su mercadería que habían almacenado en sus viviendas.

Los residentes afectados hicieron un llamado a las autoridades, para que intervengan inmediatamente el sistema de alcantarillado, ya que estos desbordes son constantes en todo el distrito cuando hay lloviznas intensas.