Comando Unificado desarticula las operaciones de “Alcaeda” con la captura de alias "Liz" tras labores de inteligencia y seguimiento aéreo

Una investigación especializada, labores de inteligencia y un despliegue policial simultáneo en distintas regiones del país permitieron asestar un duro golpe a la organización criminal “Alcaeda”, dedicada presuntamente a extorsionar a empresas y transportistas que operaban entre el Callao y Lima. Como resultado de estas acciones, se logró la detención de 12 presuntos integrantes de esta red criminal, incluida una integrante identificada como objetivo de alto valor.



Estas operaciones fueron ejecutadas en el marco del Comando Unificado, instancia de articulación del Gobierno que permitió integrar las capacidades de inteligencia e investigación de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Grupo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado (SCOTT) y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), con el objetivo de identificar, ubicar y capturar a los integrantes de esta organización criminal.



El esquema de extorsión y violencia de “Alcaeda”



El primer golpe se ejecutó el 15 de octubre, desde las 2:00 a. m., mediante un megaoperativo simultáneo desplegado en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca e Ica. La intervención permitió la detención preliminar judicial de 11 presuntos integrantes, mediante el allanamiento de 11 inmuebles y cuatro celdas en establecimientos penitenciarios.



Las investigaciones permitieron establecer que “Alcaeda” mantenía una estructura jerárquica y un sistema organizado de extorsión contra empresas de transporte público y conductores informales que cubrían la ruta entre el paradero Marco Polo, en el Callao, y la Plaza Unión, en el Cercado de Lima. Entre sus presuntas víctimas figuraban las empresas Nuevo Reynoso, Néstor Gambetta y P.A.S.S.



Para ejecutar sus actividades ilícitas, los integrantes de la organización identificaban y seleccionaban a sus víctimas mediante labores de seguimiento y marcaje, recopilando información sobre las unidades, paraderos, propietarios y placas de rodaje. Luego, obligaban a los conductores a incorporarse a grupos de WhatsApp, desde donde difundían audios amenazantes, fotografías de armas y videos de atentados anteriores para intimidarlos.



El esquema contemplaba el cobro de cupos diarios por cada vehículo. Según las investigaciones, inicialmente exigían S/10 desde diciembre de 2025, monto que posteriormente elevaron a S/15. El dinero era transferido mediante billeteras digitales como Yape, Plin y Ágora, utilizando una red de cuentas receptoras rotatorias para dificultar el rastreo de los pagos.



La violencia era parte de su mecanismo de sometimiento. Ante la negativa o el retraso en los pagos, la organización ordenaba represalias mediante su brazo armado, que incluían incendios de unidades de transporte con artefactos explosivos, colocación de dinamita y ataques con armas de fuego contra conductores, incluso mediante sicarios.



Cae alias “Liz”, identificada como objetivo de alto valor



Las labores de inteligencia y seguimiento continuaron después del megaoperativo. El 27 de octubre, aproximadamente a las 7:45 p. m., efectivos especializados del Grecco, en coordinación con la Digimin, capturaron en Ventanilla a Liz Sabina Katherine del Carmen Vílchez Guillen, conocida con el alias de “Liz”.



La intervenida fue identificada por la Policía como un objetivo de alto valor y una de las presuntas cabecillas de “Alcaeda”. Su detención preliminar se ejecutó en cumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao, por los presuntos delitos de organización criminal, extorsión, homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego.



Durante la intervención se incautó un teléfono celular que será sometido a las diligencias correspondientes para obtener información relevante sobre sus presuntos vínculos, comunicaciones y actividades dentro de la organización.



Once detenidos y una estructura bajo investigación



El pasado 15 se debilitó a esta organización con la captura de Genaro Pintado Ramos, alias “Genaro”; José Puma Ortiz, alias “José”; Mateo Atehortua Taborda, alias “Mateo”; Yorman Manrique Gutiérrez, alias “Yorman”; Ángel Paredes Chinchay, alias “Ángel”; Pascual Sánchez Guevara, alias “Viejo Pascual”; Claudia Rojas Verona, alias “Claudia”; Carolina Santiesteban Inoñán, alias “Caro”; Alfredo Salvatierra Yáñez, alias “Alfredo”; Kelly García Vásquez, alias “Kelly”; y Mia Caballero Quispe, alias “Mia”.



De acuerdo con la investigación, Pascual Sánchez cumplía el rol de facilitador de la recaudación, mientras que los otros integrantes identificados en dicho documento habrían desempeñado funciones de recaudadores dentro de la estructura criminal.



Durante las diligencias se incautaron 25 teléfonos celulares, 29 tarjetas bancarias, dos computadoras portátiles, 15 tarjetas SIM, tres tabletas, cinco dispositivos USB, un disco duro, S/2290 en efectivo y diversos documentos con contenido extorsivo, entre otras especies de interés para la investigación.



Asimismo, se ejecutó el allanamiento de cuatro celdas: una en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos y tres en Maranguita, como parte de las acciones destinadas a identificar las conexiones de la organización criminal desde los centros de reclusión.



Las operaciones ejecutadas contra “Alcaeda” alcanzan a 12 presuntos integrantes detenidos en dos intervenciones, como resultado de un trabajo sostenido de inteligencia, investigación y articulación policial.



Acción articulada para golpear al crimen organizado



El Comando Unificado continúa impulsando la articulación de las capacidades del Estado para enfrentar frontalmente a las organizaciones criminales. El trabajo conjunto de la Policía Nacional, los organismos de inteligencia y la cooperación internacional permite fortalecer las investigaciones, anticiparse a las acciones delictivas y dirigir intervenciones oportunas contra quienes amenazan la seguridad de la ciudadanía.



Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de anticiparse al delito, recuperar el control del territorio y golpear las estructuras criminales, mediante inteligencia, tecnología y operaciones coordinadas.