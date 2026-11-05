Bus queda atascado en medio de inundación en Villa El Salvador: unidad estaba con pasajeros

La intensa lluvia de la madrugada provocó inundaciones en varios sectores de Villa El Salvador. Uno de los puntos afectados fue la avenida Juan Velasco Alvarado, donde un bus de la empresa 'El Rápido' quedó atrapado en medio de una inundación.

La unidad, que estaba con pasajeros, realizaba su recorrido cuando quedó atascada. Debido a la acumulación de agua, el vehículo terminó cubierto hasta casi la mitad de su estructura, lo que impidió que pudiera continuar su desplazamiento.

TALLER MECÁNICO

Los pasajeros abandonaron el bus con mucho esfuerzo debido al agua empozada, mientras el conductor y el cobrador permanecieron al interior de la unidad mientras esperaban la llegada de una motobomba que retirara el agua de la avenida.

Dos horas después del incidente, llegaron equipos con motobombas para realizar trabajos de succión y retirar el agua estancada. La situación terminó sin mayores incidentes; el ómnibus fue llevado a un taller mecánico para una revisión.