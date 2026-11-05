Premier Galarreta y alcalde Reggiardo coordinaron acciones en materia de seguridad ciudadana

El premier Luis Galarreta se reunió con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para articular esfuerzos en materia de seguridad ciudadana y fortalecer el trabajo con las fuerzas del orden a través del Comando Unificado.

El propósito de la reunión es recuperar la tranquilidad de los limeños, señaló el funcionario en un mensaje en sus redes sociales. “¡Unimos capacidades para enfrentar el crimen y proteger a las familias de Lima!”, escribió.

RESPUESTA DEL ESTADO

Durante la reunión, el titular del Gabinete Ministerial y la autoridad edil también hablaron sobre las medidas de prevención frente a las fuertes lluvias de los últimos días, a fin de proteger a las familias vulnerables de la capital.

“Desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), articulamos esfuerzos y destrabamos acciones para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen y las emergencias climáticas”, señala la institución.