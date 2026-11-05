Capturan a 'Los Malditos de Mariátegui' en San Juan de Lurigancho: banda extorsionaba negocios

Tras un paciente seguimiento, agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos integrantes de la banda criminal ‘Los Malditos de Mariátegui’, dedicada a extorsionar negocios del distrito de San Juan de Lurigancho.

La detención de los sujetos, entre ellos un menor de edad, se registró cerca de un car wash del citado distrito. Al verse descubiertos, los sujetos intentaron fugar, pero fueron reducidos por las fuerzas del orden.

MENSAJE EXTORSIVO

Uno de los intervenidos, que guardó silencio en todo momento, tenía en su poder una pistola, municiones y una hoja de papel con un mensaje extorsivo que decía: “Ponte al día con tus deudas; si no, atente”.

En breve comunicado sobre el caso, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que uno de los detenidos, identificado con el alias ‘J’, registra “un antecedente policial por tenencia ilegal de armas de fuego”.