LAP advierte riesgo de inundaciones en accesos al aeropuerto Jorge Chávez por crecida del río Rímac

El operador aeroportuario alertó que los trabajos de descolmatación ejecutados por el Gobierno Regional del Callao habrían dejado material acumulado en el cauce y las márgenes del río.

Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, advirtió sobre los riesgos que podría enfrentar el terminal aéreo ante una eventual crecida del caudal del río Rímac durante la próxima temporada de lluvias, en medio de los efectos del fenómeno El Niño. A través de un comunicado, la empresa señaló que los trabajos de limpieza y descolmatación realizados por el Gobierno Regional del Callao presentarían deficiencias.

Según LAP, parte del material removido durante estas labores permanece extendido en el cauce o acumulado en las márgenes del río, en lugar de haber sido retirado y trasladado a una zona autorizada. Esta situación podría obstaculizar el flujo del agua y aumentar el riesgo de desbordes ante un incremento considerable del caudal del Rímac.

La compañía advirtió que una eventual inundación podría afectar la avenida Néstor Gambetta, una de las principales vías de acceso al aeropuerto. Asimismo, alertó que las filtraciones y el aumento del nivel de las aguas subterráneas podrían comprometer sectores de la segunda pista de aterrizaje, así como los sistemas eléctricos y de comunicaciones necesarios para garantizar las operaciones aeroportuarias.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante este escenario, LAP exhortó a las autoridades competentes a garantizar el retiro y la disposición adecuada del material acumulado en el río. Por su parte, informó que viene ejecutando medidas preventivas, entre ellas el monitoreo de las aguas subterráneas, el mantenimiento de los sistemas de drenaje y el uso de equipos de bombeo, con el objetivo de proteger a los pasajeros y asegurar la continuidad de las operaciones del principal aeropuerto del país.