INPE traslada a 30 delincuentes de alta peligrosidad a penales de máxima seguridad

Los internos pertenecen a las organizaciones criminales “Los Pulpos”, “La Jauría” y “Chicago Bulls”. El traslado forma parte de la estrategia del Gobierno para recuperar el control de los penales.

Un total de 30 internos vinculados a organizaciones criminales fueron trasladados a penales de máxima seguridad por disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Entre los reclusos figuran integrantes de Los Pulpos, La Jauría y Chicago Bulls, cuyos miembros fueron reubicados como parte de las medidas destinadas a reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.

La intervención estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que ejecutó el desplazamiento bajo estrictos protocolos de seguridad. Según el INPE, esta disposición busca concentrar a los internos considerados de alta peligrosidad en centros penitenciarios con mayores restricciones y fortalecer la vigilancia dentro de los pabellones.

La medida responde al reordenamiento penitenciario anunciado por la presidenta Keiko Fujimori, quien planteó incrementar el control sobre las personas privadas de libertad vinculadas a organizaciones delictivas. En paralelo, el Gobierno viene desarrollando operativos inopinados en diferentes cárceles, donde se han incautado diversos objetos prohibidos que permanecían en poder de los internos.

ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

Por otro lado, Fujimori informó en septiembre que el Ejecutivo propuso, mediante la solicitud de facultades legislativas al Congreso, declarar como organizaciones terroristas al Tren de Aragua, Los Pulpos y La Jauría. También señaló que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas permitiría recibir información del FBI para fortalecer las labores de inteligencia y ubicar a los principales líderes de estas agrupaciones criminales.