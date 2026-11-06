Papa León XIV en Perú: estos son los tres horarios de ingreso a Las Palmas para asistir a la misa

Según informaron las personas encargadas de la organización, el ingreso para asistir a la misa que celebrará el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, será escalonado; se han establecido tres horarios.

La Liturgia será a las 10:30 de la mañana del lunes 16 de noviembre. Las autoridades estiman que la celebración reunirá a más de 1,2 millones de fieles. Los ingresos se realizarán en los siguientes turnos:

- 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre: primer grupo.

- 1:00 a. m. del lunes 16 de noviembre: segundo grupo.

- 4:00 a. m. del lunes 16 de noviembre: tercer grupo.

El horario está indicado en cada entrada; los fieles serán distribuidos por bloques según su ubicación dentro del recinto. Los sectores cercanos al escenario ingresarán primero, mientras que los más alejados en horarios posteriores.

No habrá cierre definitivo de puertas. Pero a las 8:00 a. m. se suspenderá temporalmente el ingreso, por el recorrido que realizará el pontífice en el papamóvil, previsto entre las 9:00 y las 10:00 a. m. Luego se reanudará el acceso.

Se recuerda que habilitará un espacio en el bloque 4 para personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores, quienes podrán ingresar entre las 5:00 y las 8:00 a. m. y podrán acudir a la misa con un acompañante.