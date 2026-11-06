Keiko Fujimori destaca acciones ejecutadas ante El Niño: Hemos trabajado desde el día uno

En su mensaje donde brindó un balance de los primeros 100 días de gestión, la presidenta Keiko Fujimori afirmó anoche que el Gobierno viene ejecutando importantes acciones ante el fenómeno El Niño y así reducir su impacto negativo.

“No nos hemos quedado con los brazos cruzados, trabajando desde el día uno, invirtiendo en tres meses 1 500 millones de soles en prevención, el doble de todo el monto ejecutado en el 2025”, subrayó.

Dijo también que realizó la descolmatación de 179 kilómetros de ríos a lo largo de la costa. Mientras en Cañete, Chincha y Pisco se culminó 35 kilómetros de defensas ribereñas, para proteger miles de 10 mil familias.

AYUDA HUMANITARIA

Asimismo, se puso a disposición de todas las regiones maquinarias y equipos; se compraron 77 puentes Bailey, además de desplegarse cinco buques, 23 helicópteros, 17 aviones, 13 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, etc.

"Contamos con 7 mil toneladas en almacenes con ayuda humanitaria para atender a la población y hemos identificado más de 400 puntos para la instalación de albergues para brindar refugio a los damnificados”, agregó.