Vía de Evitamiento: se registra congestión vehicular por la caída de ladrillos en medio de la autopista

Esta mañana, se registra gran congestión vehicular en la Vía de Evitamiento, debido a la caída de ladrillos de una camioneta en medio de la autopista, según informó la concesionaria Lima Expresa.

El incidente, que generó la airada protesta de los conductores, ocurrió a la altura del Paradero 11, cerca del Trébol de la avenida Javier Prado, en el sentido norte-sur de esta importante vía.

TOMAR PRECAUCIONES

Inmediatamente, unidades de auxilio vial y una ambulancia acudieron al lugar del accidente. Personal de la empresa colabora en el recojo de los ladrillos caídos en medio de la vía.

Solo un carril está cerrado al tránsito; pese a ello, la circulación de los vehículos es bastante lenta, por lo que se exhorta a los conductores a tomar las precauciones del caso, informa RPP.