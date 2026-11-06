Vía Evitamiento: choque entre dos camiones bloquea tres carriles a la altura de Javier Prado

A tempranas horas de la mañana de este jueves 6 de noviembre, tres de los cuatro carriles de la Vía Evitamiento quedaron bloqueados tras la colisión de dos camiones de carga pesada que se desplazaban de norte a sur, a la altura de la avenida Javier Prado.

El accidente generó congestión vehicular y obligó a restringir el tránsito en esta importante vía rápida. Asimismo, el impacto provocó que uno de los vehículos que transportaba ladrillos de construcción terminara con parte de su carga esparcida en la pista.

Asimismo, personal de la Policía Nacional del Perú y de la concesionaria Lima Expresa acudió al lugar para atender la emergencia, colocar conos de seguridad y evitar nuevos accidentes.

ACCIDENTE PROVOCÓ EL CIERRE DE TRES CARRILES

La colisión obligó a restringir el tránsito vehicular mediante la colocación de señalización preventiva, dejando habilitado únicamente uno de los cuatro carriles disponibles en este tramo de la Vía Evitamiento.

Por otro lado, se reportó la emisión de humo en la zona, lo que representaba un posible riesgo para los conductores y peatones que transitaban por los alrededores.

CONDUCTORES FUERON TRASLADADOS A COMISARÍA

Por otro lado, ambos conductores fueron trasladados a la Comisaría de Salamanca para las diligencias correspondientes. Según información de la Policía Nacional, el choque únicamente dejó daños materiales y no se reportaron personas heridas.