Papa León XIV en Perú: entradas gratuitas para vigilia juvenil estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre

Las entradas gratuitas e intransferibles para la vigilia de oración que el papa León XIV presidirá junto a jóvenes y universitarios estarán disponibles desde el mediodía de este lunes 9 de noviembre a través de la plataforma Teleticket.

Según informó la comisión organizadora, el evento central se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional, recinto con aforo para 52 mil personas, en el marco de la visita apostólica del pontífice para propiciar un espacio de diálogo y encuentro con la juventud peruana.

Proceso de inscripción y requisitos de acceso

Isabel Chirinos, integrante de la comisión central, indicó que el registro es estrictamente personal y está dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años, quienes deberán ingresar al portal web de la ticketera para tramitar un único boleto consignando sus datos exactos de identidad. En el caso de los participantes de 16 y 17 años, la inscripción obligatoriamente deberá ser gestionada por un adulto responsable debido a las políticas de la plataforma, debiendo presentar además una declaración jurada física el día del evento.

Por su parte, el seminarista Marcos Gallardo precisó que se habilitará el 99 % de los accesos del Estadio Nacional y se han establecido puntos focales en cruces estratégicos como las avenidas 28 de Julio y Petit Thouars para ordenar el ingreso de los asistentes. Las instalaciones abrirán sus puertas desde las 11:00 a. m. del jueves 12, dando inicio a las actividades previas a las 2:00 p. m. en antesala a la llegada del santo padre programada para las 6:00 p. m.

¿Cómo conseguir las entradas?

Los jóvenes interesados deberán ingresar desde el mediodía de este lunes 9 de noviembre a la plataforma Teleticket e iniciar sesión o crear una cuenta personal. Luego, deberán buscar el evento Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV y completar el registro consignando sus datos personales tal como figuran en su DNI o carnet de extranjería, teniendo en cuenta que los menores de 16 y 17 años deberán ser inscritos por un adulto responsable que adjuntará una declaración jurada. Tras verificar la corrección de los datos ingresados, se debe confirmar la operación y revisar la sección "Mis Compras" para comprobar la generación del boleto digital e intransferible.