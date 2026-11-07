Crimen en el Callao: asesinan a balazos a un hombre al salir de su vivienda en Carmen de la Legua

Un hombre de 32 años fue asesinado de varios balazos por un sujeto desconocido luego de haber salido de su vivienda. El hecho ocurrió en el jirón María Regina, en el distrito de Carmen de la Legua.

De acuerdo con RPP Noticias, la víctima identificada como Luis Alberto Vidal de la Cruz, fue interceptada por un sujeto encapuchado y vestido con prendas oscuras, quien disparó 12 impactos de bala en su contra.

Pese a que vecinos del lugar socorrieron de inmediato al agraviado y facilitaron su traslado hacia un hospital cercano, Vidal falleció a los pocos minutos a causa de la severidad de las lesiones. Según las investigaciones preliminares del caso, el deceso de la víctima se produjo a consecuencia de un traumatismo toracoabdominal derivado de la ráfaga de disparos recibida.

Recojo de evidencias y ataques anteriores

Efectivos de peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la escena del ataque para acordonar el perímetro e iniciar las diligencias correspondientes de ley. Durante la inspección técnico-policial, los especialistas de la institución recogieron los casquillos de bala percutados que quedaron regados sobre la vía pública para las pericias balísticas.

Por su parte, las autoridades policiales detallaron que Vidal de la Cruz registra un antecedente de haber sido blanco de un atentado con arma de fuego en agosto de 2025. Las investigaciones determinarán si el homicidio guarda relación con aquel hecho violento ocurrido el año pasado.