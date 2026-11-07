Más de 30 jóvenes del servicio militar voluntario quedaron listos para operar maquinaria y responder ante El Niño

El Ejército del Perú incorporó a 38 jóvenes pertenecientes al servicio militar voluntario, quienes quedaron certificados para la operación de maquinaria pesada orientada a la atención de emergencias por el fenómeno El Niño.

Los efectivos, adscritos al Batallón de Ingeniería de Abastecimiento y Mantenimiento N° 511, concluyeron una instrucción que los habilita en el manejo de tractores, cargadores frontales y retroexcavadoras para efectuar labores de prevención. Como parte de su despliegue, el personal calificado realiza trabajos de descolmatación en el sector del puente Los Ángeles, zona crítica del río Rímac ubicada entre los distritos de Chaclacayo y Chosica.

El programa formativo de los conscriptos se ejecutó mediante un convenio de tres años suscrito con el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. La capacitación comprendió 64 horas académicas que integraron contenidos teóricos, prácticas operativas en campo y entrenamiento en simuladores, bajo la guía directa de técnicos y especialistas de la institución militar.

Despliegue operativo y próximas convocatorias

La preparación de este grupo de soldados se enmarca en las acciones de contingencia institucional frente a los impactos del fenómeno El Niño, las cuales contemplan el despliegue de más de 14 mil efectivos del Ejército. Esta fuerza operativa dispone de 441 equipos de maquinaria pesada, 116 compañías de intervención rápida y 22 batallones de ingeniería, además del soporte de medios navales y aéreos destinados a la asistencia de las poblaciones afectadas por las eventuales emergencias.

En la actualidad, más de 40 mil jóvenes realizan el Servicio Militar Voluntario distribuidos entre la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y el Ejército del Perú. Con relación a los futuros procesos de incorporación, la institución prevé realizar convocatorias en enero y julio de 2027 dirigidas a ciudadanos mayores de 18 años de edad, a fin de capacitarlos en instrucción militar, tareas de defensa nacional y apoyo a la ciudadanía ante desastres.