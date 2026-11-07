EsSalud activa su “Escuadrón Preventivo” en Gamarra ante altas temperaturas y la visita del papa León XIV

Frente al incremento de las temperaturas y la intensa radiación solar en la capital, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará el "Escuadrón Preventivo", un equipo multidisciplinario encargado de orientar a la población sobre la prevención de emergencias de salud durante las jornadas de calor.

La primera intervención se llevará a cabo este martes 10 de noviembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el Damero B de Gamarra, en la intersección de los jirones Humboldt y América, en La Victoria, acción coordinada con la municipalidad distrital y la Asociación de Empresarios para atender a trabajadores y visitantes en el marco del movimiento comercial generado por la próxima visita del papa León XIV al Perú.

Con respecto a los riesgos médicos por las altas temperaturas, la doctora María Salazar, médico emergencista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, advirtió que la exposición prolongada al sol puede desencadenar un golpe de calor. La especialista detalló que las señales de alerta incluyen náuseas, vómitos, dolor de cabeza intenso, temperatura corporal elevada y confusión, indicando que ante cuadros de desorientación o pérdida del conocimiento se requiere atención médica inmediata, por lo que sugirió vestir ropa ligera, permanecer en espacios ventilados y mantenerse hidratado.

Recomendaciones e indicaciones para empleadores

Por su parte, el doctor Javier Hurtado Rubio, dermatólogo de PADOMI, aconsejó evitar la exposición solar directa entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., aplicar bloqueador con FPS de 50 a más reaplicado cada dos horas, y usar lentes con filtro UV y sombreros de ala ancha para prevenir quemaduras y cáncer de piel. Asimismo, la nutricionista Samy Bustamante recomendó beber agua constantemente sin esperar a tener sed, consumir frutas y verduras ricas en agua y limitar las bebidas azucaradas, mientras que en el marco del despliegue en Gamarra se orientará a los comerciantes a vestir prendas holgadas de algodón, colores claros y mangas largas.

En el ámbito laboral, la doctora Consuelo Tovar, médico ocupacional del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT), señaló que los empleadores están obligados a proteger a sus trabajadores, estableciendo pausas en áreas sombreadas, garantizando el suministro permanente de agua y reduciendo las actividades físicas exigentes en las horas de mayor calor. Estas disposiciones cobran especial relevancia en personas que realizan labores al aire libre y en adultos mayores, sectores que presentan un riesgo superior de sufrir complicaciones por el calor.