Detienen a cinco raqueteros en Carabayllo: tenían en su poder gran cantidad de mercadería robada

Esta mañana, tras un paciente seguimiento, agentes policiales detuvieron a cinco raqueteros cuando descargaban cajas de panetones de un tráiler en una casa del asentamiento humano Huertos de Río Seco II, en el distrito de Carabayllo.

Trascendió que las cajas de panetones habrían sido sustraídas de una conocida distribuidora del distrito; tenían en su poder una réplica de arma de fuego. Serán investigados por delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado.

POSIBLES VÍCTIMAS

Estos sujetos operaban en distintos sectores de la zona norte de Lima. Hasta el momento, se ha identificado a dos personas agraviadas. Los efectivos vienen realizando coordinaciones para ubicar a otras posibles víctimas de sus actividades delictivas.

Las autoridades buscan establecer el alcance de las presuntas actividades de esta banda y determinar si existen más afectados por el robo de mercadería bajo esta modalidad. La identidad de los cinco detenidos, por el momento, se mantiene en reserva.