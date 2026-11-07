Papa León XIV: Donnie Yaipén y Daniela Darcourt cantarán durante vigilia juvenil en el Estadio Nacional

Estrenarán canción. Donnie Yaipén y Daniela Darcourt participarán en la Vigilia de Oración con jóvenes este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional, donde también estará el papa León XIV.

Durante el evento, ambos artistas interpretarán “La cumbia del Papa”, un tema creado especialmente para la ocasión. Se espera que ese día el coloso de José Díaz reciba a más de 50 mil personas.

SIGNIFICADO PERSONAL

Donnie Yaipén muy emocionado, destacó el significado personal y profesional de su participación. Considera que será uno de los acontecimientos más importantes de su carrera artística, informa Correo.

La convocatoria estará dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años, quienes podrán acceder gratuitamente al evento. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre a través de Teleticket.