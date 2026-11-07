Retiran del mercado agua Manantial Adonai tras detectar bacteria peligrosa

Digesa mantiene acciones de vigilancia sobre el fabricante para verificar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.

Tras detectar la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en varios lotes de agua de mesa de la marca Manantial Adonai, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), emitió una alerta sanitaria.

Ante este hallazgo, la entidad ordenó el retiro inmediato de estos productos del mercado y exhortó a la población a evitar su consumo y advirtió que la presencia de este microorganismo representa un riesgo para la salud pública y que podría provocar infecciones y enfermedades.

Asimismo, la contaminación fue identificada durante las acciones permanentes de vigilancia y control sanitario realizadas por la autoridad competente. Asimismo, señaló que el hallazgo en varios lotes de la línea de producción constituye un indicador de contaminación.

MINSA DISPONE EL RETIRO INMEDIATO DE LOS PRODUCTOS

La entidad dispuso que supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y demás establecimientos comerciales retiren inmediatamente de sus espacios de exhibición y venta los productos de la marca Manantial Adonai señalados en la alerta sanitaria.

Además, Digesa continúa con las acciones de vigilancia y control sobre el fabricante, con el objetivo de verificar que se cumplan las disposiciones sanitarias establecidas.

PIDEN A LA CIUDADANÍA REPORTAR LA VENTA DE ESTA AGUA

Por otro lado, el Minsa exhortó a la población a no consumir los productos involucrados y a comunicar a las autoridades sanitarias si los identifica en algún establecimiento comercial. Asimismo, al detectar la venta de ese producto podrá realizar reportes ante las autoridades de salud de cada jurisdicción, a través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), las Gerencias Regionales de Salud (Geresa) o las Direcciones Regionales de Salud (Diresa).