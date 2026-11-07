Desvalijan tienda de artesanías en Miraflores: roban artículos de oro y plata por S/ 500 mil

Sujetos desvalijaron esta madrugada una tienda de artesanías, ubicada en la cuadra 5 de la calle Lima, cerca del parque Kennedy, en Miraflores; y se llevaron collares, pulseras, anillos, de oro y plata, por un valor de 500 mil soles.

Los delincuentes rompieron los cuatro candados de la puerta para entrar al establecimiento, llevándose los artículos en aproximadamente media hora y sin que ningún personal de Serenazgo o vecino advirtiera el hecho delictivo.

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Trascendió que el dueño del negocio puso la denuncia en la Comisaría de Miraflores e indicó que es la primera vez que es víctima de los malhechores. Señaló que su local tiene varias medidas de seguridad, por lo que le sorprende el robo.

Las autoridades solicitarán las cámaras de seguridad del local afectado y de las tiendas aledañas para tratar de identificar a los presuntos responsables del atraco; no se descarta que los ladrones hayan tenido información privilegiada.