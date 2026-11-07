Línea 1 del Metro de Lima se suma a los homenajes por la llegada del papa

El tren también permitirá trasladar a los fieles hacia las distintas actividades que el pontífice realizará en Lima.

La Línea 1 del Metro de Lima presentó un tren conmemorativo en homenaje al papa León XIX en el marco de su visita a nuestro país. La unidad luce imágenes del santo padre y el mensaje “El papa vuelve a casa”, como parte de las actividades por su llegada al país.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, destacó esta iniciativa y señaló que la visita del pontífice debe ser una oportunidad para que la población esté hermanada y conectada.

El tren ya se encuentra en funcionamiento y permitirá que los usuarios aprecien en su interior diversas frases alusivas al papa. La ceremonia de presentación se realizó en Villa El Salvador y contó con la participación de representantes del Gobierno, autoridades eclesiásticas y del sistema de transporte ferroviario.

TREN CONMEMORATIVO TAMBIÉN TRASLADARÁ A LOS FIELES

Monseñor Carlos García Camader indicó que, además de los medios de transporte previstos para la visita papal, como el avión y el papamóvil, ahora se contará con esta unidad ferroviaria que permitirá trasladar a los fieles hacia las distintas actividades programadas en la capital.

“Todo esto nos va a conectar, pero también nos tiene que hermanar. Como decía el papa Francisco: hermanados y conectados y ahora qué mejor para recibir al papa León XIV. La expectativa más grande está en recibir la bendición del papa en el Perú frente a la corriente El Niño, para que tengamos fuerza”, sostuvo.