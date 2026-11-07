Mujer que gana hasta S/30 diarios recibe ayuda para iniciar su propio negocio en Ventanilla

Doña Marta Salazar es una mujer que trabaja diariamente para sacar adelante a sus hijos y nietos en el distrito de Ventanilla. Por limpiar corrales de chanchos recibe entre 20 y 30 soles al día, monto que no le alcanza para cubrir las necesidades básicas de su familia, integrada por ocho personas.

Su historia fue presentada en el programa de Edwin, que llegó hasta el sector Parque Porcino para conocer las difíciles condiciones en las que vive, donde comparte una vivienda de espacios reducidos con sus familiares y debe cocinar con leña.

MARTA SALAZAR TRABAJA POR SUS HIJOS Y NIETOS

Marta contó que realiza labores de limpieza y alimentación de cerdos donde recibe entre 20 y 30 soles, dinero que destina a apoyar a sus hijos y nietos, incluidos los gastos relacionados con la alimentación y la educación de los menores.

Su hija Raquel, de 30 años, también relató las dificultades que atraviesa junto a sus tres hijos. Explicó que regresó a vivir con su madre luego de terminar una relación conflictiva y que ambas se apoyan para sacar adelante a los pequeños.

RECIBE DIVERSAS DONACIONES

Por otro lado, el programa entregó a Marta un carrito desayunero para que pueda implementar su propio negocio. La donación fue realizada con el apoyo de la empresa Estrella del Cusco.

Asimismo, recibió 40 bidones de agua de 10 litros, una cocina, colchones, juegos de dormitorio, muebles para sala, ropa y zapatillas para los niños, además de módulos con productos de limpieza, gelatinas, mazamorras, esencias y chocolate para taza.