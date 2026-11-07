Rafael López Aliaga denunciará penalmente al presidente del JNE por no respetar la ley de sucesión

Rafael López Aliaga dijo hoy que denunciará penalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; esto, luego que el ente electoral decidiera no entregar credenciales de alcalde a autoridades que postularon como primeros regidores.

“Señor Burneo, usted me daba dudas, pero ahora me da certezas de que usted es parte de un grupo criminal y lo voy a demostrar. Ahora vamos a ir por la vía penal; va a tener su sorpresa en otro lado constitucional. Vamos a salir a las calles, pero primero voy a meter los recursos penales, civiles y constitucionales", expresó.

INCUMPLIENDO LA CONSTITUCIÓN

El líder del partido político Renovación Popular indicó que la denuncia contra Burneo Bermejo es por “omisión de funciones dolosa”, pues claramente está incumpliendo la Constitución Política del Perú, ya que no se está aplicando la ley de sucesión vigente.

“Ante la ausencia del alcalde, hay una ley de sucesión que no está respetando el caballero (Burneo). Y él no es juez, no es constitucionalista, no es nadie para cambiar las normas; tendría que ir al Congreso a cambiar. Eso lo va a decir un juez, no quiero adjetivarlo”, precisó durante una actividad partidaria en Carabayllo.