Protestan por daños ambientales durante obras en el Campo de Marte

Vecinos y activistas cuestionaron la intervención del parque y solicitaron revisar el expediente técnico antes de continuar con las obras.

Con la finalidad de exigir la paralización de obras de remodelación ejecutadas por el Fondo Municipal de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, diversos colectivos ciudadanos realizaron una movilización por la avenida Salaverry y los alrededores del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María.

La marcha comenzó alrededor de las 3:30 p. m. en la avenida De la Peruanidad, continuó por la plaza San José y culminó frente al ingreso principal del Campo de Marte, donde los manifestantes denunciaron la tala de árboles centenarios y de varias décadas de antigüedad.

Los manifestantes también cuestionaron el retraso de los trabajos, que comenzaron hacia finales de 2025 con un plazo de ejecución anunciado de 180 días calendario.

CIUDADANOS EXIGEN AUDITORÍA Y PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Aunque los reportes oficiales reconocen la pérdida de 63 árboles, una de las vecinas que participó en la movilización aseguró que el impacto sería mayor y que más de 100 ejemplares habrían sido retirados. “Queremos que se haga una auditoría para que se revisen todas las cuentas, porque es un ecocidio lo que han hecho”, manifestó una de las protestantes a RPP.

Asimismo, integrantes de los colectivos cuestionaron que los trabajos se ejecuten sin contar, según sus denuncias, con un expediente técnico completo ni planos definitivos. “Estamos pidiendo que paren la obra de manera temporal para que puedan recuperar todos los árboles dañados y puedan replantear desde cero, porque no tiene expediente técnico y no tiene planos”, expresó otra manifestante.

VECINOS CUESTIONAN INTERVENCIÓN EN EL CAMPO DE MARTE

Por otro lado, cuestionaron la necesidad de remodelar el Campo de Marte, al considerar que se trata de un espacio público importante para el ambiente y la recreación de los vecinos de Jesús María. “El Campo de Marte es un área intangible desde hace muchos años. La obra era totalmente innecesaria... han preferido llenar de concreto la avenida Salaverry con cercos sobredimensionados y talar cientos de árboles”, expresó durante la movilización.