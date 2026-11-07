Carabayllo: intervienen local nocturno y rescatan a 28 mujeres víctimas de explotación sexual

La Policía Nacional desbarató la banda ‘Los Falsos Diablos’, dedicada a la explotación sexual. Intervinieron un local, ubicado en la avenida Héroes del Alto Cenepa en Carabayllo, y detuvieron a seis personas.

El establecimiento denominado ‘Las Diabilitas Club’ fue intervenido la madrugada del viernes último tras la queja de varios moradores. Se rescató a 28 mujeres víctimas de explotación sexual, la mayoría extranjeras.

SEIS DETENIDOS

Se incautaron un equipo POS, siete celulares, seis vouchers de pago, dos hojas de registro de mujeres, cuatro talonarios de tickets y S/ 418 en efectivo, estos elementos que serán sometidos a las investigaciones.

Los detenidos fueron llevados a la comisaría del sector para las diligencias de ley. Vecinos denunciaron que, en la puerta del establecimiento, constantemente había violentas peleas y hasta feroces balaceras.