Incendio consume edificio multifamiliar en Comas: reportan personas atrapadas en el inmueble

Esta noche, se registra un incendio de grandes proporciones en un edificio ubicado en el cruce de las avenidas Belaunde y Túpac Amaru, en el distrito de Comas. Exactamente frente al parque Los Leones.

Según los vecinos, habría personas atrapadas al interior del inmueble multifamiliar. Piden a las autoridades actuar con rapidez para evitar una tragedia. Los bomberos luchan por controlar las llamas.

INCENDIO DESCONTROLADO

Algunos moradores comenzaron a retirar sus enseres, ya que las llamas amenazan con extenderse a viviendas aledañas. Pese al enorme esfuerzo de los hombres de rojo, el incendio está descontrolado.

Hasta el momento se desconocen las causas del voraz siniestro. Los moradores piden también la presencia inmediata de agentes policiales para evitar actos de pillaje en medio del desconcierto.