Monique Pardo viva de milagro: techo de su vivienda en Lince colapsó y casi la aplasta

El techo de la casa de la popular artista Monique Pardo en el distrito de Lince se desplomó la madrugada de ayer. El derrumbe se registró cuando la cantante descansaba en su habitación.

Las pesadas maderas cayeron a solo unos centímetros de la cama donde se encontraba la actriz. "No sé cómo estoy viva. Dios existe, ha sido un verdadero milagro", declaró conmovida a RPP.

AUXILIO HUMANITARIO

Debido a que padece insuficiencia cardíaca, la intérprete del tema “Caramelo” fue trasladada al Hospital Edgardo Rebagliati para recibir atención especializada y estabilizar su cuadro de salud.

La alcaldesa de Lince, Malka Schneiderman, informó que la comuna asumió los trabajos de evaluación y auxilio humanitario destinados a rehabilitar completamente la infraestructura afectada.