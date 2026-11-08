Santa Anita: chofer se queda dormido y choca con muro de concreto de la Vía de Evitamiento

Esta madrugada, un camión de carga pesada se estrelló contra un separador de concreto de la Vía de Evitamiento a la altura del puente Santa Anita.

El choque generó el cierre de dos carriles en la autopista. Según la versión del chofer, el siniestro habría ocurrido debido a que se quedó dormido.

EXÁMENES MÉDICOS

Tras el accidente, los bomberos auxiliaron al conductor cuya cabina quedó destrozada. Policías y miembros de Lima Expresa ayudaron a limpiar la vía.

Luego de ser rescatado, el conductor fue trasladado a una clínica de Santa Anita para pasar exámenes médicos y conocer la gravedad de sus lesiones.