Policía de tránsito es sentenciado a cinco años de prisión por recibir tres mil soles de coima

Un policía de tránsito fue sentenciado a cinco años de prisión por recibir S/3.000 de coima de un conductor que fue intervenido en San Juan de Miraflores, por manejar ebrio. Si el chofer pagaba, no sería sancionado.

El agente fue hallado responsable del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, informó el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Según las investigaciones, el agente P. S. U. solicitó S/4.000 al ciudadano para no imponerle una multa y evitar que le cancelaran la licencia de conducir y permitir que conservara su vehículo sin que fuera retenido.

DETENIDO EN FLAGRANCIA

Sin embargo, el monto que finalmente recibió el agente de tránsito fue de S/3.000. La entrega del dinero permitió que el suboficial fuera detenido en flagrancia dentro de la comisaría de San Juan de Miraflores.

La sentencia también establece que el policía, además de la cárcel y la inhabilitación, deberá pagar S/9.000 por concepto de reparación civil, de acuerdo con el monto solicitado por la Procuraduría Pública.