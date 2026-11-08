Municipalidad de Lima clausura temporalmente el estadio de San Marcos

La comuna señaló que el recinto no podrá albergar eventos deportivos ni artísticos hasta que se subsanen las observaciones.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la clausura temporal del estadio de San Marcos, un día después del concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives, debido al presunto incumplimiento de disposiciones municipales.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la comuna precisó que la medida se mantendrá hasta que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos subsane las observaciones vinculadas con la organización y seguridad del recinto, principalmente en el control de los accesos y las salidas. “La decisión adoptada responde a las observaciones detectadas durante el evento y busca proteger la tranquilidad y el bienestar de los vecinos”, señaló la municipalidad.

La clausura se produce luego de que la Municipalidad de Lima exhortara a la universidad a reforzar el orden de las filas, evitar que los asistentes ocuparan calles y veredas, y garantizar el cumplimiento del horario máximo establecido para los espectáculos, fijado hasta la 1:00 a. m.

Conciertos programados en el estadio

La medida genera incertidumbre sobre los próximos espectáculos anunciados en el recinto. Entre ellos figuran el concierto de The Strokes, programado para el viernes 20 de noviembre; la presentación de Agua Marina, prevista para el sábado 28 de noviembre; y el espectáculo de Robbie Williams, anunciado para el sábado 12 de diciembre. La realización de estos eventos dependerá de que se levante la clausura y se cumplan las disposiciones municipales correspondientes.