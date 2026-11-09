Más de 50 empresas de transporte acatarán protesta contra el crimen organizado

El gremio exige medidas concretas contra las extorsiones y los asesinatos de choferes. Según el Ministerio Público, se registraron 167 atentados contra el transporte público en Lima y Callao.

En rechazo a las extorsiones del crimen organizado y los asesinatos de conductores del transporte público, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) convocó a una movilización para este martes 10 de noviembre, donde se busca exigir al Gobierno acciones concretas para enfrentar la inseguridad que afecta al sector.

En declaraciones a RPP, Martín Valeriano, presidente de Anitra, informó que más de 50 empresas de transporte público que integran su gremio acatarán la protesta. Además, señaló que otras compañías podrían sumarse a la convocatoria.

El dirigente precisó que, durante la jornada, los servicios de transporte de las empresas participantes quedarán suspendidos. Asimismo, cuestionó la falta de resultados de las autoridades frente a los constantes ataques contra los trabajadores del sector.

MOVILIZACIÓN PARTIRÁ DESDE LA PLAZA DE ACHO

Valeriano indicó que la concentración de los transportistas comenzará a las 7:00 a. m., a la altura de la plaza de Acho, para luego dirigirse hacia el Congreso de la República. "El martes nosotros vamos a salir a hacer una marcha de protesta por todo lo que viene ocurriendo y que el Gobierno tiene que ya concretar las acciones, porque de nada vale muchas fotografías en el tema de seguridad y no hay resultado hasta el momento", expresó.

El dirigente también manifestó su expectativa de que los transportistas sean recibidos por representantes del Poder Ejecutivo para exponer la problemática que enfrenta el sector. "Hay una inacción del Gobierno, una desatención en materia de seguridad, no solamente a los transportistas, sino a la ciudadanía en general", sostuvo.

ANITRA ADVIERTE POSIBLE PARO SI NO HAY RESPUESTA

Por otro lado, Valeriano advirtió que, si las autoridades no atienden las demandas relacionadas con la seguridad de los trabajadores del transporte público, su gremio podría convocar a un paro en los próximos días.