San Bartolo: al menos cinco heridos deja triple choque en la Panamericana Sur

Al menos cinco personas resultaron heridas tras registrarse un triple choque vehicular la noche del domingo 8 de noviembre, a la altura del kilómetro 50 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Bartolo.

Según informó RPP Noticias, el suceso ocurrió cuando una camioneta roja que transitaba con dirección al norte perdió el control, se despistó e invadió el carril contrario, impactando de manera frontal contra una segunda unidad. Un tercer automóvil que circulaba en la misma vía no pudo esquivar el choque.

Debido al fuerte impactos, los ocupantes de los vehículos quedaran atrapados entre la estructura metálica. Miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron en ocho unidades operativas en el lugar de los hechos para el rescate y maniobras para liberar a los afectados y sean traslados hacia un establecimiento de salud cercano.

Investigaciones policiales y testimonios en el lugar

Aunque no se han establecido las causas exactas que originaron el despiste de la camioneta, testigos en la zona señalaron que el conductor del vehículo rojo se habría encontrado en estado de ebriedad.

El personal de la comisaría de San Bartolo asumió las diligencias e investigaciones de ley. Las autoridades policiales recaban las evidencias en la escena para precisar las circunstancias en las que se produjo el choque múltiple y determinar las responsabilidades del caso.