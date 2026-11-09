Detienen a hombre que robó celular a joven dentro de transporte público Los Olivos

En otro operativo en el mismo distrito, un presunto asaltante murió tras disparar contra un suboficial de Los Halcones durante una persecución policial.

Tras arrebatarle el teléfono celular a una joven de 24 años, Estefany Patricia que viajaba en una unidad de transporte público por la Panamericana Norte, un hombre de 33 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el distrito de Los Olivos.

El sujeto identificado como Sandro Rafael Román Yapo, intentó escapar luego de cometer el robo, pero fue interceptado por efectivos que patrullaban la zona. Asimismo, durante el registro personal, encontraron un celular Honor de color gris, que posteriormente fue reconocido por la agraviada.

VÍCTIMA RECONOCIÓ SU TELÉFONO Y AL PRESUNTO LADRÓN

Tras la intervención, la joven identificó tanto su equipo móvil como al hombre que se lo había arrebatado quién manifestó que había estado en estado de ebriedad antes de protagonizar el hecho. Además, su declaración quedó registrada en un video en el que confirmó haber cometido el robo.

Asimismo, el detenido fue trasladado a la comisaría de Los Olivos, donde quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes. El caso será materia de investigación.