Papa León XIV: BCR lanza medallas de plata y alpaca alusivas a su visita al Perú

El Banco Central de Reserva (BCR) ha puesto a la venta de medallas conmemorativas elaboradas en plata y alpaca, diseñadas con motivo de la visita del papa León XIV al país. La versión de plata 0.925 posee un peso de una onza troy, acabado proof y canto liso, mientras que la presentación en alpaca pesa 29 gramos con calidad brillante y las mismas dimensiones de 37 milímetros.

En el anverso de ambas piezas figura la efigie del pontífice con la mano alzada junto al mapa del Perú y las inscripciones institucionales, complementándose en el reverso con su escudo papal y el lema en latín "In Illo Uno Unum".

Dicho lanzamiento de estas piezas numismáticas adquiere relevancia debido a la estrecha vinculación pastoral que el Sumo Pontífice desarrolló en el Perú. El máximo representante de la Iglesia católica ejerció como obispo de la diócesis de Chiclayo entre los años 2015 y 2023, periodo en el cual también obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Puntos de comercialización y horarios de adquisición

Para la adquisición de las medallas conmemorativas, el BCR dispuso habilitar desde hoy, 9 de noviembre de 2026, su plataforma digital oficial a través del portal de ventas en línea (tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/). Este canal web se encuentra operativo para el público interesado en adquirir cualquiera de las dos versiones disponibles.

De forma complementaria, la entidad monetaria indicó que la venta presencial se llevará a cabo en las instalaciones del Museo del Banco Central, situado en el jirón Ucayali 271, en el Cercado de Lima. La atención estará habilitada exclusivamente los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre, en el horario de 9:15 a.m. a 3:00 p.m.