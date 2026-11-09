Así avanzan los preparativos para recibir al sumo pontífice en la Nunciatura Apostólica

Personal de serenazgo informó que la estructura frente a la Nunciatura Apostólica está casi terminada. Además, se vienen ultimando los protocolos para garantizar la seguridad de los asistentes.

A tan solo pocos días de la visita del papa León XIV al Perú, se vienen ultimando los detalles de lo que serán los recintos donde el sumo pontífice realizará su recorrido y las santas misas programadas en los diferentes puntos.

En ese sentido, la instalación de la estructura frente a la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, ya se encuentra casi por culminar, según indicó el personal de serenazgo de la zona. Asimismo, desde ese punto se espera que el santo padre envíe un saludo y un mensaje a todos los fieles que aguarden la visita apostólica.

TODO VA QUEDANDO LISTO

La infraestructura ya se encuentra en óptimas condiciones y a poco de culminar su instalación para lo que será el recibimiento del papa León XIV. Asimismo, también se cuenta con todos los protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de los presentes.

Por otro lado, se tiene previsto que León XIV comparta una cena con los obispos en las instalaciones de la Nunciatura Apostólica, como parte de las actividades programadas en la capital.