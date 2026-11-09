Estado recupera más de 15.5 millones de m2 de terrenos mediante acciones extrajudiciales en 2026

La defensa y recuperación del patrimonio público constituye una de las prioridades de la Procuraduría General del Estado. Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la defensa jurídica de los bienes estatales frente a ocupaciones ilegales, durante el 2026 se ha reportado la recuperación extrajudicial de 115 predios, que representan un área total de 15 millones 537 mil 943.36 metros cuadrados, equivalente a aproximadamente 1,553.79 hectáreas.

Del total reportado, la Procuraduría Pública de la SBN recuperó 110 predios, que representan 15 millones 506 mil 620.43 metros cuadrados, equivalentes a 1,550.66 hectáreas. Por su parte, la Procuraduría Pública de COFOPRI informó la recuperación de cinco predios, con una extensión de 31,322.93 metros cuadrados.

Acciones que se dan en el marco de la Ley N.° 30230 y su modificatoria mediante el decreto legislativo 1726 , que establece mecanismos para la recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal.

Trabajo articulado y defensa del patrimonio

Estas intervenciones reflejan el trabajo articulado de las procuradurías públicas y el fortalecimiento de las acciones de defensa jurídica impulsadas desde la Procuraduría General del Estado, bajo la gestión de la procuradora general María Caruajulca, orientadas a proteger los bienes públicos y evitar que sean objeto de invasiones, ocupaciones ilegales o tráfico de terrenos.

La recuperación extrajudicial constituye una herramienta fundamental para la defensa del patrimonio estatal, pues permite a las entidades públicas actuar frente a las ocupaciones ilegales de sus terrenos, conforme al marco legal vigente, sin tener que esperar necesariamente la culminación de un proceso judicial para restituir la posesión de los bienes.

Defensa jurídica y ejecución de acciones

Los resultados alcanzados durante el 2026 evidencian la importancia de una defensa jurídica activa y estratégica del patrimonio estatal, contribuyendo a que los terrenos recuperados puedan ser destinados al cumplimiento de fines públicos, proyectos de inversión y servicios en beneficio de la ciudadanía.

La Procuraduría General del Estado, en su condición de ente rector del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, continúa promoviendo el fortalecimiento de las procuradurías públicas, la articulación interinstitucional y el ejercicio oportuno de las acciones legales para recuperar y proteger los bienes que pertenecen a todos los peruanos.