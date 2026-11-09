Visita del papa León XIV: conoce los desvíos y accesos al Centro de Lima

El operativo contempla cierres de vías, accesos diferenciados para los asistentes y un despliegue de miles de policías y personal municipal.

A raíz de la llegada del papa León XIV para el miércoles 11 de noviembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima motivará un plan especial de seguridad y tránsito en el Centro Histórico de Lima, donde se realizarán cierres de diversas vías y restricciones vehiculares.

Las medidas se aplicarán durante el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, fechas en las que el santo padre tiene programadas actividades en Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima y la Plaza Mayor.

Según el plan operativo municipal, las restricciones en los alrededores de la Plaza de Armas comenzarán desde las 10:00 p. m. del martes 10 de noviembre, donde se contempla accesos diferenciados para los fieles, invitados y representantes de los medios de comunicación, además de controles de seguridad y vigilancia.

¿QUÉ CALLES ESTARÁN CERRADAS EN EL CENTRO DE LIMA?

La Municipalidad de Lima estableció un perímetro de seguridad delimitado por cuatro importantes vías del Cercado de Lima: las avenidas Tacna, Emancipación, Abancay y Nicolás de Piérola. Dentro de este cuadrante estará restringido el ingreso de vehículos particulares y del transporte convencional durante las actividades programadas.

El operativo contempla anillos de seguridad alrededor de la Plaza Mayor, la Catedral de Lima, Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Ante estas restricciones, el acceso de personas permitidas será de 12 mil a 15 mil asistentes.

¿POR DÓNDE PODRÁN INGRESAR LOS FIELES A LA PLAZA MAYOR?

Se habilitarán accesos diferenciados para las personas que cuenten con autorización, los invitados y los representantes de los medios de comunicación. El publico con pase autorizado podrá acceder por el Jirón Callao, jirón Conde de Superunda y jirón de la Unión, los invitados por los Tramos de los jirones Junín y Huallaga, desde la avenida Abancay y la prensa por el Jirón Carabaya.

Por otro lado, la Policía Nacional del Perú (PNP) estará a cargo de resguardar los desplazamientos del sumo pontífice y las actividades públicas programadas durante su visita. Para ello, se contempla la participación de entre 15.000 y 17.000 efectivos policiales, además de 1.000 trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre agentes de Serenazgo y fiscalizadores.