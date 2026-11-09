Caja Huancayo y la Municipalidad provincial del Callao inauguran monumental escultura del papa León xiv

En convenio con la Municipalidad Provincial del Callao, la entidad financió íntegramente la obra con una donación de S/ 240,720.

En una ceremonia que congregó a autoridades civiles y eclesiásticas, representantes de Caja Huancayo, vecinos y visitantes, se inauguró la escultura monumental de Su Santidad el papa León XIV, ubicada en el Parque del Niño “Gaelito”, frente al mar de la Costa Verde chalaca.

La obra constituye un homenaje a la trayectoria pastoral y misionera del pontífice, Robert Prevost, quien durante cerca de dos décadas desarrolló una importante labor religiosa y social en distintas regiones del Perú. Su cercanía con las comunidades y su compromiso con las poblaciones más vulnerables inspiran este reconocimiento de fe, solidaridad y fraternidad.

La escultura, de 14 metros de altura —10 metros de figura y 4 metros de pedestal—, fue financiada íntegramente por Caja Huancayo mediante una donación institucional de S/ 240,720, aprobada por la Municipalidad Provincial del Callao a través del Acuerdo de Concejo N.° 104-2026-AC/MPC, en el marco del convenio suscrito entre ambas instituciones.

El diseño y la elaboración estuvieron a cargo de los escultores peruanos Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe, egresados de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Para su construcción se utilizaron estructuras de acero galvanizado y revestimientos de fibra de vidrio tratados para resistir las condiciones del ambiente marino.

Además de su significado espiritual, el monumento contribuirá a poner en valor el Parque del Niño “Gaelito”, espacio dedicado a la memoria de Jesús Gael Alejandro Rodríguez. Por su ubicación frente al mar, se proyecta como un nuevo punto de encuentro y atractivo turístico para el Callao, con potencial para atraer visitantes y generar oportunidades para los comerciantes, emprendedores y negocios de la zona.

Esta iniciativa refleja el trabajo conjunto de Caja Huancayo y la Municipalidad Provincial del Callao para promover la cultura, la identidad y la recuperación de espacios públicos. Asimismo, reafirma el compromiso de la entidad financiera con el desarrollo de las comunidades, más allá de su actividad financiera.

Con la entrega de esta obra a la ciudadanía, Caja Huancayo contribuye a fortalecer el patrimonio cultural y religioso del Callao, al tiempo que impulsa un espacio de encuentro para las familias y una oportunidad de dinamización de la economía local.