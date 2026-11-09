Línea 119: ¿Cómo funciona el servicio gratuito de mensajes de voz para comunicarse en emergencias?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del responsable de su Centro de Operaciones de Emergencias, Yuri Romero, detalló en entrevista con Radio Nacional la operatividad de la Línea 119, un servicio gratuito para mantener la comunicación familiar cuando las redes telefónicas convencionales colapsan o se congestionan.

Según explicó el funcionario, esta plataforma no utiliza las líneas para entablar conversaciones en tiempo real, sino que almacena mensajes grabados en una casilla de voz asociada al número del remitente, permitiendo que un ciudadano en situación de vulnerabilidad o atrapado tras un sismo reporte su ubicación y estado.

¿Cómo funciona la línea 119?

Para utilizar la herramienta, el usuario debe marcar el 119 desde cualquier dispositivo móvil o fijo y seleccionar la alternativa para dejar una grabación. Posteriormente, el familiar interesado debe comunicarse al mismo número, elegir la opción para recuperar avisos e ingresar la línea telefónica de la persona que emitió la alerta, anteponiendo el código de ciudad si corresponde. Al no requerir saldo ni consumir la capacidad habitual de las redes, la herramienta garantiza el flujo de información indispensable durante contingencias sin generar costos para la ciudadanía.

Prevención y preparación ante sismos

El especialista del MTC sugirió a la población mantener los equipos telefónicos con suficiente carga y disponer de baterías portátiles dentro de la mochila de emergencia. Asimismo, Romero, quien compartió su experiencia como sobreviviente del terremoto de 1970, enfatizó que la ciudadanía no debe asumir los simulacros como actos simbólicos, sino como oportunidades clave para practicar el uso del 119 y consolidar un plan de comunicación previo a ocurrir un desastre.

Finalmente, el funcionario reiteró que la Línea 119 constituye una alternativa eficaz para salvar vidas y coordinar la ubicación de personas en escenarios de crisis. Por ello, la entidad gubernamental recomendó a las familias informarse previamente sobre el mecanismo de marcado y acordar protocolos de uso compartido para estar preparados ante eventuales interrupciones en los servicios de telecomunicaciones.