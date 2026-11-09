Visita del papa León XIV: 37 mil policías, 500 motocicletas y nueve helicópteros estarán a cargo de su seguridad

Cerca de 2 mil agentes de tránsito estarán a cargo de los desplazamientos del pontífice, mientras que el Centro Histórico tendrá restricciones de acceso.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará alrededor de 37 mil efectivos para garantizar la seguridad durante la visita del papa León XIV, programada del 11 al 16 de noviembre. El operativo comprenderá Lima, Callao y distintas regiones del país, debido a la gran cantidad de fieles que participarán en las actividades del sumo pontífice.

El comandante general de la PNP, general Fredy López Mendoza, informó que 22.400 efectivos estarán destinados a Lima y Callao. Estos agentes resguardarán las rutas de desplazamiento del papa y los principales escenarios donde se desarrollarán sus encuentros con los ciudadanos, entre ellos el Estadio Nacional, la Base Aérea Las Palmas, el Gran Teatro Nacional y la Plaza Mayor.

Asimismo, otros 14.600 policías serán desplegados en las sedes de provincia, entre ellas Chiclayo, Ucayali, Santa Cruz y Cusco. El dispositivo también contará con más de 500 motocicletas, nueve helicópteros y tres aviones, que apoyarán las labores de seguridad y el traslado de personal y equipos logísticos.

Cerca de 2 mil policías controlarán el tránsito

El jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, general Humberto Alvarado López, señaló que aproximadamente 2 mil agentes estarán encargados de organizar las rutas, ejecutar cortes y establecer desvíos vehiculares para facilitar el traslado del pontífice.

Además, 24 vehículos motorizados integrarán el dispositivo de escolta que acompañará al papa durante sus desplazamientos. Como parte de las medidas, se restringirá el acceso a determinadas zonas del Centro Histórico de Lima, principalmente en el cuadrante comprendido entre las avenidas Abancay, Emancipación y Tacna. El ingreso a estos sectores estará sujeto a acreditación.

Recomiendan llegar con anticipación a las actividades

La Policía Nacional exhortó a los asistentes a la Plaza Mayor, el Estadio Nacional y la Base Aérea Las Palmas a identificar previamente la puerta de ingreso que les corresponde, de acuerdo con la ubicación indicada en sus entradas.

El comandante general precisó que se realizará una verificación mediante el código QR de cada pase, por lo que recomendó acudir con suficiente anticipación para evitar aglomeraciones y facilitar el ingreso ordenado.

Finalmente, la institución policial informó que trabajará en coordinación con el equipo de seguridad enviado desde el Vaticano para garantizar el desarrollo de las actividades programadas durante la visita del papa León XIV al Perú.