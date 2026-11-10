Papa León XIV: jóvenes agotaron entradas para encuentro con el pontífice en el Estadio Nacional

Juan Bytton, secretario general de la visita papal a Lima, informó que las 52 mil entradas ofrecidas para la reunión de los jóvenes con el papa León XIV, este jueves 12 de noviembre, en el Estadio Nacional, se agotaron.

“Se agotaron las entradas en una hora para el estadio. Habíamos dicho que se abría Teleticket a las 12 y a la 1:15 ya había como 61 mil personas en línea. Ahora ya no se puede reservar porque se agotaron”, señaló a RPP.

Cabe destacar que este encuentro está dirigido a los jóvenes de entre 16 y 35 años, independientemente de que pertenezcan o no a algún grupo parroquial. El religioso detalló que la programación comenzará a las 2:00 p. m.

PLANTEARÁN PREGUNTAS

Adelantó que, durante el momento central de la vigilia, tres jóvenes compartirán sus experiencias y plantearán preguntas al Santo Padre. Sus testimonios abordarán la vocación profesional, la vida familiar y la vida religiosa.

Para este evento llegarán delegaciones de jóvenes principalmente de la provincia eclesiástica de Lima. Para que no se pierdan ningún detalle, los asistentes podrán seguir la ceremonia en dos pantallas a los costados del escenario.