Comando Unificado traslada a 200 reos del penal Ancón I a otros centros penitenciarios

Agentes del Comando Unificado trasladaron a 200 reos del penal Ancón I a otros centros penitenciarios del país; la medida tiene por finalidad fortalecer la seguridad y mejorar el control de la población carcelaria.

El traslado fue realizado por agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), además del apoyo logístico de la Marina de Guerra del Perú.

ESTRATEGIA DEL GOBIERNO



Al respecto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) señaló que la medida forma parte de la estrategia que aplica el Ejecutivo para separar a internos de alta peligrosidad de otros que cometieron delitos menores.

La estrategia del Gobierno busca que las cárceles de máxima seguridad solo alberguen a reclusos de mayor peligrosidad, para un adecuado tratamiento penitenciario y prevenir escenarios que puedan afectar el orden en los penales.