Fenómeno El Niño: instalan dos nuevas barreras dinámicas en quebradas de Santa Eulalia y Chosica

Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego supervisó la tarde de ayer los trabajos de instalación de dos nuevas barreras dinámicas en las quebradas Huayaringa y La Ronda, ubicadas en Santa Eulalia y Lurigancho-Chosica, respectivamente.

Las estructuras permitirán reducir el impacto de los huaicos y brindar protección a las familias que viven en zonas de riesgo. Vinelli Ruiz destacó que su sector trabaja las 24 horas para fortalecer las acciones de prevención ante las lluvias intensas.

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN

“Hay que trabajar unidos para enfrentar con éxito el fenómeno El Niño. Por eso, estamos empeñados en laborar de manera coordinada entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, y el sector privado para reducir los impactos”, señaló.

El ministro también inspeccionó la quebrada Pedregal Bajo, en Lurigancho-Chosica, donde se tiene previsto realizar labores de limpieza y descolmatación para reducir el riesgo de huaicos durante las lluvias intensas por la emergencia climática.