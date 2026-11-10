Juan Sheput sobre marcha de transportistas por inseguridad: El tema es complejo, les pediría paciencia

Esta mañana, el ministro Juan Sheput se pronunció sobre los transportistas que realizarán hoy una marcha de protesta por la inseguridad de la que es víctima ese sector. Los conductores manifiestan que casi todos los días son extorsionados y sufren atentados que en algunos casos son mortales.

El funcionario señaló que el Ejecutivo ha desarrollado importantes acciones para combatir ese flagelo, pero es inviable solucionar el tema en solo unas semanas. Asimismo, exhortó a los manifestantes a evitar el desarrollo de acciones de fuerza desmedidas durante la jornada de protesta.

TRABAJANDO ACTIVAMENTE

"Les pediría a los señores transportistas que tengan más que nada la paciencia. Porque este se trata de un tema muy agudo, muy complejo, al cual se está enfrentando con bastante seriedad”, indicó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

"El Ministerio del Interior está trabajando activamente, hay un comando unificado, ha habido una serie de triunfos en los últimos días. Lamentablemente, todo no se puede controlar al 100% [...] pero tengo la confianza de que esta situación va a cambiar", agregó.