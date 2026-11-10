Transportistas protestan contra la inseguridad y buscan reunirse con presidente de la Cámara de Diputados

Aunque la protesta podría afectar a los usuarios, algunos pasajeros expresaron su respaldo al reclamo de los conductores, quienes exigen garantías para trabajar sin temor a sufrir ataques criminales.

Un grupo de aproximadamente 50 transportistas que suspendieron sus actividades este martes 10 de noviembre se concentrará en los exteriores de la Plaza de Acho, en el distrito del Rímac, para iniciar una movilización con dirección al Congreso de la República.

La protesta busca exigir medidas concretas frente al incremento de extorsiones, amenazas y asesinatos que afectan a los trabajadores del sector transporte en Lima y otras zonas del país.

Los representantes del gremio tienen previsto llegar hasta el Parlamento para sostener una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, a quien esperan trasladar sus principales demandas y solicitar acciones frente a la creciente inseguridad que enfrentan los conductores.

TRANSPORTISTAS EXIGEN MEDIDAS ANTE OLA DE CRÍMENES Y EXTORSIONES

Algunos pasajeros manifestaron su respaldo a la movilización y consideraron necesario que las autoridades escuchen los reclamos de los transportistas ante los constantes peligros a los que están expuestos.

Asimismo, otros usuarios expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sector y sostuvo que los trabajadores del transporte público enfrentan riesgos prácticamente a diario.

ANITRA EVALUARÁ CONVOCATORIA A UN PARO GENERAL

Por otro lado, la Asociación Nacional de Integración de Transportes (Anitra) evaluará si sus integrantes se suman a una convocatoria de paro general. La decisión será determinante para conocer si las medidas de protesta se amplían y generan mayores restricciones en el servicio de transporte público de Lima.