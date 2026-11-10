Sujetos en motocicleta incendian portón del Mercado El Chaco durante la madrugada en SMP

Los aproximadamente 10 comerciantes continuaron con sus actividades tras el atentado. Uno de ellos aseguró que, en sus más de 15 años de trabajo, nunca había ocurrido un hecho similar.

Durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, sujetos desconocidos incendiaron el portón del Mercado El Chaco, ubicado en el jirón 18 del distrito de San Martín de Porres.

El acto criminal quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se observa a los sujetos llegar a bordo de una motocicleta para luego prender fuego al portón y darse a la fuga.

COMERCIANTES CONTINUARON CON SUS ACTIVIDADES

Tras el hecho, los cerca de 10 comerciantes continuaron con sus actividades habituales; sin embargo, presentaron la denuncia correspondiente para que los agentes de la Policía Nacional realicen las investigaciones del caso.

Por otro lado, según la versión de uno de los comerciantes, sería esta la primera vez que ocurre un hecho así y que afortunadamente las llamas no llegaron a alcanzar ningún establecimiento, por lo que no se registraron mayores pérdidas materiales. “Tengo más de 15 años trabajando y nunca ha pasado nada, primera vez que ha pasado”, manifestó.