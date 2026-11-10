Ministro del Interior anuncia llegada de herramienta de Meta para reforzar inteligencia policial

La herramienta tecnológica llegaría antes de finalizar el año, también cuestionó la falta de infraestructura y capacidad logística para crear nuevos centros de formación.

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que el Perú recibirá apoyo tecnológico de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra la criminalidad, especialmente frente a las extorsiones que se realizan mediante plataformas digitales.

Durante una entrevista con Exitosa, el titular del sector informó que la Embajada estadounidense facilitará el acceso a una herramienta tecnológica de la empresa Meta, que estaría disponible en el país dentro de aproximadamente un mes.

Según explicó el funcionario, este recurso permitirá reforzar las labores de inteligencia de las autoridades y facilitar las investigaciones relacionadas con actividades delictivas, asimismo, indicó que se espera contar con esta tecnología antes de finalizar el año.

TECNOLOGÍA DE META PARA COMBATIR EXTORSIONES

Asimismo, el titular del Ministerio del Interior confirmó que la Embajada de Estados Unidos brindará apoyo para facilitar el acceso a la tecnología de Meta, con la finalidad de fortalecer las acciones de inteligencia policial. “La Embajada de Estados Unidos nos va a traer Meta, ya nos dijeron que en un mes va a estar acá, espero que a fin de año”, manifestó.

Por otro lado, Astudillo cuestionó la propuesta de establecer una escuela de formación policial en cada departamento del país y consideró que se trata de una iniciativa populista. “Es un populismo pretender tener una escuela de policías por cada región. No tenemos esa capacidad para tener esos laboratorios, campos deportivos, piscinas, campos de entrenamiento, no hay forma”, sostuvo.