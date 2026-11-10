San Juan de Lurigancho contará con cerca de 20 nuevas hectáreas de áreas verdes

Cerca de 20 nuevas hectáreas de áreas verdes se implementarán en San Juan de Lurigancho como parte del nuevo camposanto inaugurado por Parque del Recuerdo. El proyecto comprende una extensión total aproximada de 40 hectáreas y busca acercar sus servicios a las familias del distrito más poblado del país.

La inauguración y bendición se realizó el viernes 6 de noviembre en el AA. HH. Quebrada de Canto Grande, en la Comunidad Campesina de Jicamarca. La ceremonia incluyó una liturgia de bendición, palabras conmemorativas y el corte de cinta de las nuevas instalaciones.

El proyecto comenzó a gestarse en 2019 ante la necesidad de contar con un espacio cercano en el que las familias de San Juan de Lurigancho puedan despedir y recordar a sus seres queridos. Con esta apertura, Parque del Recuerdo alcanza los 13 camposantos a nivel nacional.

“Llegamos a San Juan de Lurigancho no solamente para abrir un camposanto. Llegamos para ser parte de esta comunidad, para escuchar, acompañar y ofrecer a sus familias un lugar donde puedan despedir dignamente a sus seres queridos, recordarlos y encontrar consuelo y esperanza”, señaló Carlos Guillén, gerente general de Parque del Recuerdo.

Un nuevo espacio verde para el distrito

De las aproximadamente 40 hectáreas que comprende el nuevo camposanto, cerca de 20 estarán destinadas a áreas verdes. La iniciativa busca incorporar infraestructura verde en un distrito donde la disponibilidad de estos espacios es limitada.

Estas nuevas áreas se sumarán a las cerca de 51 hectáreas de espacios verdes que actualmente reúnen los camposantos de Parque del Recuerdo en Lima Metropolitana.

Acceso a una sepultura digna para familias de menores recursos

El nuevo camposanto también incorporará Familia Solidaria, programa creado en 2023 para facilitar que familias con menores recursos económicos puedan acceder a una sepultura digna.

La iniciativa ofrece una sepultura perpetua para una o dos personas mediante cuotas de S/100 mensuales. También comprende ceremonia religiosa, atención personalizada y espacios con áreas verdes.

Desde su creación, más de 10 mil familias han accedido al programa y se han atendido los sepelios de 497 personas. Familia Solidaria se encuentra disponible en los camposantos de Ancón, Lurín II y, desde ahora, San Juan de Lurigancho.

Presencia activa en la comunidad

La llegada de Parque del Recuerdo al distrito también contempla el desarrollo de programas de Responsabilidad Apostólica y Social con las comunidades del entorno. Las primeras acciones ya se han iniciado con poblaciones aledañas al nuevo camposanto.

“Todo esto expresa lo que trabajamos como institución: ser una presencia que acompaña, escucha, cuida y sirve. Una institución que está cerca de las familias no solamente cuando nos necesitan, sino que forma parte activa de las comunidades donde desarrolla su misión”, agregó Carlos Guillén.